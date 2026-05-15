Μια 48χρονη γυναίκα στο Μίσιγκαν συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού φέρεται να έκλεψε ένα μπουκάλι κρασί κρύβοντάς το… μέσα στο σώμα της.

Η γυναίκα φέρεται αρχικά να εντοπίστηκε από υπαλλήλους καταστήματος ποτών στην πόλη Τράβερς Σίτι να καταναλώνει αλκοόλ μέσα στο κατάστημα χωρίς να το πληρώσει, ενώ την επόμενη ημέρα επέστρεψε και φέρεται να έκλεψε ένα μπουκάλι Chardonnay.

Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να τη σταματήσουν, αλλά στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο στην αρχή δεν κατάφερνε κανείς να εντοπίσει πού ακριβώς είχε «κρύψει» το κλεμμένο μπουκάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «το κρασί βρέθηκε κρυμμένο μέσα στο σώμα της», όταν η γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή μετά τη σύλληψή της. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσoκομείο της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Η 48χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο περιπτώσεις απάτης σε κατάστημα λιανικής, μία κατηγορία λαθραίας μεταφοράς αντικειμένου και παράνομη είσοδο σε κατάστημα, σύμφωνα με τη New York Post.