Αυστραλός ταξιδιώτης ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθώς φέρεται να άρπαξε τα μαλλιά υπαλλήλου της TSA και να τον έριξε πάνω σε γυάλινο τοίχο, αφού τον κατηγόρησε ότι του έκλεψε το διαβατήριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 35χρονος Τόμας Τζέσι Μπίνγκαμ κατηγορείται ότι προκάλεσε ένα απρόβλεπτο ξέσπασμα μέσα στο γεμάτο αεροδρόμιο, με τους επιβάτες να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την ένταση να κλιμακώνεται σε χάος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Μπίνγκαμ δεν μπορούσε να εντοπίσει το σακίδιό του και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Αντί να αναζητήσει τα ίχνη του, φέρεται να στοχοποίησε έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ και να τον κατηγόρησε για την απώλεια, οπως αναφέρει η New York Post.

Τότε η κατάσταση πήρε βίαιη τροπή.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα, ο Μπίνγκαμ φέρεται να άρπαξε τη στολή του υπαλλήλου, να του αφαίρεσε την κονκάρδα ταυτότητας, να τον τράβηξε από τα μαλλιά και να τον έσπρωξε πάνω σε γυάλινο διαχωριστικό κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο υπάλληλος τραυματίστηκε και χρειάστηκε ιατρική αξιολόγηση.

Ο Μπίνγκαμ σχεδίαζε να ταξιδέψει προς το Λας Βέγκας, ωστόσο το ταξίδι του κατέληξε με χειροπέδες. Οι αρχές αναφέρουν ότι αρχικά τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου, όταν επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σε βάρος του απαγγέλθηκε ομοσπονδιακή κατηγορία για επίθεση σε ομοσπονδιακό υπάλληλο, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών.