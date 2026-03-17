Ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Πάρνηθα, με τα πρώτα χιόνια να καλύπτουν τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του βουνού.

Οι οδηγοί και οι επισκέπτες της Πάρνηθας καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς η ολισθηρότητα μπορεί να αυξηθεί στις ορεινές διαδρομές.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από το Forecast Weather Greece

Η χιονόπτωση αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για ορεινές δραστηριότητες αλλά και για προσοχή στους δρόμους.