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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 32 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά τον εντοπισμό της λέμβου από επανδρωμένο εναέριο μέσο της FRONTEX.

Οι 32 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.