Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τι έγινε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό με τη νίκη του με 89-85 επί του Παναθηναϊκού.

Ήταν το παιχνίδι που θα έκρινε το ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτούσε τον τίτλο, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε ένταση. Μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν εντελώς, καθώς υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Ναν.

Οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν με 3:17 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου και το θέμα δεν έληξε εκεί, καθώς δόθηκε συνέχεια στα αποδυτήρια. Ο Εργκίν Αταμάν με συμπληρωματική του δήλωση στην ΕΡΤ κατήγγειλε ότι ο Τζόουνς χτύπησε με μπουνιά τον Ναν στα αποδυτήρια και λίγη ώρα μετά κυκλοφόρησε και το βίντεο.

Από εκεί και πέρα, πώς θα κλείσει αυτό το θέμα θα φανεί τις επόμενες μέρες, καθώς ο Παναθηναϊκός φέρεται να θέλει να κινηθεί νομικά κατά του Αμερικανού σέντερ του Ολυμπιακού.