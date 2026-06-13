Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι επτά από τους εννέα συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αφορά δύο κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφοβίζουν και να ξυλοκοπούν ακόμη και ανήλικους «πελάτες» όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του ενεργούσαν αυτόνομα.

«Καμία δήθεν δική μου “αρχηγική” ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να υποστήριξε.

Την ίδια ώρα, ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για τη σύλληψή του, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και κατάφερε να διαφύγει. Έκτοτε αναζητείται.

Βίντεο ντοκουμέντο από οπαδική επίθεση στην Κηφισιά

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει οπαδικό επεισόδιο στην Κηφισιά, στο οποίο φέρεται να πρωταγωνιστεί ο 21χρονος καταζητούμενος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου 2026, στη συμβολή των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, λευκό όχημα στο οποίο επέβαινε ο 21χρονος σταματά δίπλα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες, εκ των οποίων ο ένας φορούσε ζακέτα με διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας.

Από το όχημα κατεβαίνουν τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να ρωτούν τα θύματα ποια ομάδα υποστηρίζουν. Στη συνέχεια, τα βγάζουν με τη βία από το αυτοκίνητο και τους επιτίθενται. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο συνοδηγός δέχεται τα περισσότερα χτυπήματα, ενώ λιγότερο χτυπιέται ο οδηγός.

Οι δράστες αποχωρούν από το σημείο, ενώ τα θύματα, ηλικίας 34 και 22 ετών, καταγγέλλουν την επίθεση στην Ασφάλεια Κηφισιάς. Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 21χρονο φερόμενο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό της οργάνωσης, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική βία.

Οι συνομιλίες που «έκαψαν» το κύκλωμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων.

Σε μία από αυτές, τα μέλη συζητούν για χρηματικά ποσά, κέρδη και νέες προμήθειες ναρκωτικών.

Μέλος 1: «Θα σου δώσω τα λεφτά να πας να πάρεις την πενηντάρα…»

Μέλος 2: «Έχω κέρδος 45 ευρώ.»

Μέλος 1: «Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα;»

Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται η παραλαβή ποσοτήτων ναρκωτικών από απομονωμένη περιοχή.

Μέλος: «Πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά…»

Άγνωστος: «Ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ.»

Μέλος: «Πήρε δύο τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε.»

Οι διάλογοι συνεχίζονται με αναφορές στον διαχωρισμό των ποσοτήτων σε μικρότερες συσκευασίες και στον αριθμό των δόσεων που προέκυπταν από κάθε παραλαβή.

Μέλος 1: «24 πάσες.»

Μέλος 2: «Αφού είχαμε 50 γραμμάρια εκεί μέσα. Χθες μας βγήκανε 21 σε σένα και 32 σε μένα. Σήμερα σου βγήκανε 24 στον Β…. και 10 σε σένα.»

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να φοβούνται πιθανή εμπλοκή των Αρχών και να αναζητούν ασφαλέστερους τρόπους επικοινωνίας.

Μέλος 1: «Δεν θα μπω φυλακή.»

Μέλος 2: «Πρώτον κόψε κάποια μικρά. Άμα θες μικρά και τέτοια, κρυπτογραφημένη εφαρμογή αδερφέ.»

Σε άλλη συνομιλία εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο καταγγελιών από γονείς ή μαθητές.

Μέλος 1: «Σκέψου να τον έμπλεκε η μάνα του… Θα πήγαινε στους μπάτσους.»

Μέλος 2: «Πες τον μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει.»

Δημογλίδου: Μας ανησυχεί η χρήση κοκαΐνης από παιδιά 14 ετών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι τα κυκλώματα στόχευαν συστηματικά σε ανηλίκους, επιχειρώντας αρχικά να τους μετατρέψουν σε χρήστες και στη συνέχεια σε διακινητές.

Όπως ανέφερε, οι Αρχές διαπίστωσαν ακόμη και περιπτώσεις πολύ νεαρών παιδιών που προμηθεύονταν κοκαΐνη.

«Υπήρχαν ανήλικοι που προμηθεύονταν ναρκωτικά, όπως μια 14χρονη κοπέλα που προμηθεύτηκε κοκαΐνη, κάτι που δεν βλέπαμε κατά το παρελθόν σε τόσο μικρές ηλικίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 21χρονου φερόμενου αρχηγού, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.