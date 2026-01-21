Στα «λευκά» έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί έντονες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν χιονόπτωση σε περιοχές όπως η Νάουσα Ημαθίας, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Καρπενήσι, η Κοζάνη και η Φλώρινα.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στη Θεσσαλονίκη, έπεσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Τους 10 πόντους ξεπέρασε το χιόνι στη Φλώρινα

Σημειώνεται ότι χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Φλώρινα το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους, από την έντονη χιονόπτωση που ξεκίνησε από τις 04:00 τα ξημερώματα.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας φλώρινας και κυρίως το ορεινό και με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουνε ακατάπαυστα προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοιχτά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Φλώρινα ,πρέσπα και αμύνταιο έμειναν κλειστά.

Χιόνια πέφτουν επίσης σε Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών.

Πού χρειάζονται αλυσίδες

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πυκνή χιονόπτωση μέσα στα Τρίκαλα

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr το ‘χει στρώσει και σε κεντρικά σημεία και συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Τρικκαίων έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι, με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026.

Η έντονη χιονόπτωση, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα – απαγορεύσεις στις μετακινήσεις. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

* Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

* Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

* Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι

Ο δήμος Μουζακίου έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του δημάρχου λόγω της έντονης χιονόπτωσης και για λόγους ασφάλειας, όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα διακόψουν τη λειτουργία τους σήμερα από τις 10:00 π.μ.

«Στα λευκά» οι ορεινές περιοχές τη Λάρισας

Στα «λευκά» ξεκίνησαν την ημέρα τους, σήμερα Τετάρτη, οι κάτοικοι ορεινών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται από το Λιβάδι Ελασσόνας και έχει αναρτήσει η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Πυκνά χιονίζει αυτή την ώρα και σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδος. Συγκεκριμένα χιόνια πέφτουν σε Ευρυτανία, Φωκίδα, Δομοκό και Φθιώτιδα.

Χιόνια και στα Τρίκαλα Κορινθίας

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ήπειρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα και σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.