Σε χειμωνιάτικους ρυθμούς κινείται από τα ξημερώματα η Θεσσαλονίκη, καθώς οι πρώτες χιονοπτώσεις της σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της πόλης.

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα, με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμα περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, δεν λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν, δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς. Οι επόμενες ώρες φέρνουν νέο χιόνι στα χιονοδρομικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και για τις μετακινήσεις είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αλυσίδες.