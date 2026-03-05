Στα χέρια των διωκτικών Αρχών βρίσκεται ανήλικος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παραχάραξης νομίσματος και παράνομης χρήσης άυλων μέσων πληρωμής, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε από αναρτήσεις βίντεο σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες που έκαναν λόγο για βίντεο στα οποία εμφανιζόταν άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα-κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Από την ψηφιακή ανάλυση και τη συλλογή στοιχείων ταυτοποιήθηκε ανήλικος στην Κατερίνη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε τραπεζικές κάρτες-κλώνους, στις οποίες είχαν αποτυπωθεί παράνομα στοιχεία πραγματικών καρτών, πραγματοποιώντας αναλήψεις από ΑΤΜ. Παράλληλα, φέρεται να είχε στην κατοχή του σημαντική ποσότητα πλαστών χαρτονομισμάτων που ήταν επιμελώς κρυμμένα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού αλλά και στο εσωτερικό ψυγείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την έρευνα στην οικία του, που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ, δύο λευκές τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο μάσκες full face, γκλοπ και πιστόλι ρέπλικα με 13 πλαστικά σφαιρίδια, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, USB) και κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια και τσαντάκια) που εμφανίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.