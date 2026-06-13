Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Ηρακλείου – Βιάννου, στο ύψος περίπου των Αρχανών, με θύμα έναν 50χρονο οδηγό μηχανής.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 50χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.