Απόβαση έκανε στη Ζάκυνθο κλιμάκιο αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από την Αθήνα, το οποίο αποκάλυψε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων.

Η συγκυρία που έγινε η επιχείρηση στο νησί, δηλαδή στην αρχή της τουριστικής σεζόν, δεν είναι τυχαία. Συχνά στο συγκεκριμένο νησί έχει διαπιστωθεί η δράση μαφιόζικων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, που ενέχονται σε σοβαρά αδικήματα, όπως ναρκωτικά, εκβιασμούς, τοκογλυφίες.

Σύμφωνα με πηγές του ΕΡΤNews, η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση ήταν η αρχή για την αντιμετώπιση τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών στο νησί και θα υπάρξει συνέχεια από το ελληνικό FBI.

Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε δύο κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Οι κρύπτες αυτές άνοιγαν με ηλεκτρονικό μηχανισμό και χρήση κωδικού.

Βρέθηκαν εννέα καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2000 σφαίρες, θήκες όπλων, χειροπέδες, σιδηρογροθιά και χρυσές λίρες.

Τα όπλα ήταν καινούργια και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων, νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Οι δύο εμφανίζονται ως διαχειριστές του συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων. Αναζητούνται, καθώς φαίνεται ότι εξαφανίστηκαν για να αποφύγουν τη σύλληψη και αναμένεται σε βάρος τους να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Ο ένας, ο 41χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας) και έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά, παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα, τοκογλυφία και άλλα αδικήματα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας