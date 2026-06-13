Η Ελβετία ήταν μπροστά στο σκορ από το 17′ με πέναλτι του Εμπολό, είχε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ αλλά δεν το έβαλε και στο 95′ ο Κούκι με κεφαλιά έκανε το 1-1 για το Κατάρ, το οποίο μπαίνει με χαμόγελα στο Μουντιάλ 2026 καθώς πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αγώνας άρχισε με το Κατάρ να έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 2ο λεπτό, καθώς από το λάθος του Ακάνζι ο Ζούνιορ βγήκε τετ α τετ αλλά ο Κόμπελ απέκρουσε. Η απάντηση των Ελβετών ήρθε στο 6′ με το διαγώνιο σουτ του Εντόι που απέκρουσε ο Αμπουνάντα και στο 10′ ο Εντόνι είχε νέα ευκαιρία, αυτή τη φορά από το ύψος του πέναλτι, αλλά ήταν άστοχος.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν είχε πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν συνεχώς στην επίθεση ψάχνοντας τον τρόπο για να σκοράρει και δεν άργησε να τον βρει. Στο 13′ ο Φρόιλερ ανατράπηκε από τον Αμπουνάντα, η εξέταση του VAR έδειξε ότι δεν υπήρχε οφσάιντ και στο 17′ ο Εμπολό εκτέλεσε και έκανε το 0-1.

Στο 21′ η Ελβετία πλησίασε και σε δεύτερο γκολ αλλά ο Αμπουνάντα είπε «όχι» στον Ζακάρια και το ματς συνεχίστηκε με την ομάδα του Γιακίν να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και τους Καταριανούς να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο Κόμπελ όμως στο 43′ αντέδρασε σωστά στην προσπάθεια του Ζούνιορ.

Το πρώτο μέρος, τελικά, ολοκληρώθηκε με τους Βάργκας και Έμπισερ να έχουν μεγάλες ευκαιρίες για το 2-0, κανείς εκ των δύο ομάδων όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και το Κατάρ παρέμεινε στο παιχνίδι. Με το ξεκίνημα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 50′ οι Ελβετοί απείλησαν ξανά με τον Εντόι και από εκεί και πέρα όλοι περίμεναν να δουν αν το Κατάρ θα κατάφερνε να αντιδράσει.

Αυτό δεν έγινε τελικά, παρά τις αλλαγές του Ζουλιέν Λοπετέγκι, με την Ελβετία να ελέγχει την κατάσταση παρά το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο δραστήρια όσο στο πρώτο ημίχρονο, αν και προς το τέλος του ματς είχε φάσεις για δεύτερο γκολ. Ο Βάργκας, όμως, δεν κατάφερε να σκοράρει όταν βγήκε απέναντι από τον Αμπουνάντα, ενώ το πολύ καλό μακρινό σουτ του Μανζαμπί στο 82′ έφυγε λίγο άουτ.

Όπως και να έχει, η Ελβετία κρατούσε το 1-0 και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη, στο 95′ όμως ο Κούκι με κεφαλιά έκανε το 1-1 και την τιμώρησε για τις χαμένες ευκαιρίες της, δίνοντας τον βαθμό στο Κατάρ.

Κατάρ (Ζουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Ουί (46′ Αλααελντίν), Μιγκέλ, Κούκι, Αλ-Αμίν, Μαντίμπο (79′ Μανάι), Γκάμπερ (60′ Μπουντιάφ), Λάιγ, Ζούνιορ (88′ Αλ Χάιντος), Αφίφ, Αμπντουρισάγκ (60′ Φατί).

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάνζι, Ροντρίγκεζ, Τζάκα, Έμπισερ (65′ Ρίντερ), Φρόιλερ (89′ Γιασάρι), Εντόι (65′ Μανζαμπί), Βάργκας (79′ Αμντούνι), Εμπολό.