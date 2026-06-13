Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του 5ου τελικού της Stoiximan Basket ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πήγε στο ΥΓΕΙΑ για εξετάσεις.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» είχε καθυστερήσει να μπει στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού που έκρινε το πρωτάθλημα και ο λόγος ήταν ένα χτύπημα που είχε δεχθεί στα πλευρά.

Ο Ναν συνέχισε να πονάει αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι να αποβληθεί τρία λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, μετά το επεισόδιο που είχε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Όπως και να έχει, μετά το τέλος του αγώνα ο Ναν αποχώρησε πριν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού από το ΣΕΦ με κατεύθυνση το ΥΓΕΙΑ για εξετάσεις, όπου και επιβεβαιώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά.