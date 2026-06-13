Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, με ήδη περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις να έχουν κατατεθεί και την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουλίου.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, καθώς ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Παράλληλα, «τρέχει» και η δυνατότητα έκπτωσης φόρου για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση.

Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου και εξοφλούνται πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, υπό την ίδια προϋπόθεση εφάπαξ καταβολής.