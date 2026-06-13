Σε πρόσφατη έξοδο της συνάντησε την Πέγκυ Ζήνα η κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, όπως είδαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει αφενός το ενδεχόμενο να την ξαναδούμε σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ και αφετέρου το αν θα κατέβει στην πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα διευκρίνισε αρχικά πως “για να με ξαναδείτε τηλεοπτικά θα έπρεπε να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική. Ή θα έπρεπε να ήταν κάτι ενημερωτικό, κάτι που να ‘χει να κάνει με ανθρώπους του χώρου μου. Όχι, όμως, σε θέση κριτή. Ποτέ ξανά”.

“Αν το κόνσεπτ μου άρεσε, θα παρουσίαζα και εκπομπή, γιατί όχι; Αλλά είναι κάτι λίγο μακρινό για μένα. Αν και την αγαπώ την τηλεόραση, σαν τηλεθεατής όμως”.

“Δεν μου έχουν κάνει προτάσεις για να πολιτευθώ με κάποιο κόμμα, όχι. Δεν θα μπορούσα να πολιτευθώ γιατί, αν ανήκεις σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια ομάδα, αυτομάτως, χωρίς να το θέλεις πολλές φορές, υπηρετείς τον διαχωρισμό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Πέγκυ Ζήνα στο μαγκαζίνο του OPEN.