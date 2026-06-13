Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ για 16η φορά στην ιστορία του και οι οπαδοί του που κατέκλυσαν το ΣΕΦ έστησαν το δικό τους πάρτι στην απονομή, αποθεώνοντας τους πάντες και ειδικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το κύπελλο… τούς ξέφυγε, αλλά με τη Euroleague και το πρωτάθλημα η φετινή σεζόν είναι εξαιρετική για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν κατακτήσει και το Σούπερ Καπ.

Με λίγα λόγια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα πήγε τέλεια φέτος και μετά τη νίκη με 89-85 επί του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League αυτό που περίμεναν όλοι στο ΣΕΦ ήταν η απονομή.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον Μπαρτζώκα, καθώς είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, ενώ στη συνέχεια άρχισε το πάρτι με την απονομή του τροπαίου.