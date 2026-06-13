Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, τονίζοντας ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να συνεργάζονται πλέον στενά.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα λειτουργήσουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ προγραμματίζουν να απομακρύνουν την «πυρηνική σκόνη» από τις ιρανικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά, η ανάρτησή του:

«Η Συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, η JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει προ πολλού. Η Συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν, ούτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας.

Η Συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, “ζεστά” μετρητά, το χρήμα δεν θα ανταλλάξει χέρια.

Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν όχι, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».