Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συζητήσει τα σχέδια για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ με τους συμμάχους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία, δήλωσε το Σάββατο (13/06) ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς αυξάνεται η ελπίδα για μια συμφωνία με το Ιράν.

Η Βρετανία και η Γαλλία, οι οποίες είναι και οι δύο μέλη της G7, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να βοηθήσουν στην αποναρκοθέτηση της κρίσιμης πλωτής οδού μόλις σταματήσει η σύγκρουση.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας για τους βασικούς κανόνες που έχει θέσει ο Λευκός Οίκος, δήλωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να συζητήσουν τις προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Η σύνοδος κορυφής αρχίζει τη Δευτέρα.