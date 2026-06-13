Η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Όπως ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τα προσχέδια των όρων της συμφωνίας που περιγράφηκαν στο Reuters από πολλαπλές πηγές υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και θα άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του, σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα των Στενών από το Ιράν.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών. Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει τελικά στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με την καταστροφή και απομάκρυνση των αποθεμάτων του σε εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης ένα καθεστώς επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν, το οποίο σύμφωνα με πηγές δεν έχει αποδεχτεί την κατάργηση του πυρηνικού του προγράμματος, επιθυμεί να διατηρήσει το ουράνιο σε αραιωμένη μορφή.

«Για την Τεχεράνη, η μόνη προτιμώμενη λύση για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου είναι η αραίωση του υλικού», ανέφερε.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν συζήτηση για πιθανές πολεμικές αποζημιώσεις για την Τεχεράνη και την απόσυρση των μακροχρόνιων απαιτήσεων των ΗΠΑ για περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή.

«Δεν θα αποδεσμευτούν τα χρήματά τους μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά. Το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αυτό είναι που έχουν συμφωνήσει. Πρόκειται για συμφωνία που βασίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων».

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» κοντά στο Ομάν

Εντωμεταξύ, το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Πρόσθεσε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Το περιστατικό συνέβη στις 11.30 μ.μ. χθες το βράδυ και το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει προς τον επόμενο λιμένα προσέγγισης. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.