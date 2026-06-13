Αναβρασμός επικρατεί στην Αλβανία για το επενδυτικό έργο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, με διαδηλωτές να γκρεμίζουν μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα στο οικόπεδο προστατευόμενης περιοχής όπου θα ανεγερθούν πολυτελή ξενοδοχεία.

Η αναστάτωση επικρατεί εδώ και εβδομάδες, καθώς πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου.

HAPPENING NOW: Dozens of Albanian protesters are tearing down the construction fence in Rrjoll, North Albania.



After Zvernec in the south, the wave of protests has now moved to another tourist resort project in Shëngjin/North Albania 🔥 LIVE pic.twitter.com/td3gv1vGM5 — Kruja Chronicles (@FilteredZero) June 13, 2026

Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να γκρεμίσουν τον φράχτη.

#WATCH | Thousands of Albanians continue to demonstrate for the 12th consecuritve day outside the Prime Minister’s Office, in the capital Tirana.



The demonstrators are protesting a $5 billion luxury resort project that is set to be developed by Jared Kushner, son-in-law of US… pic.twitter.com/TkWD7I6xHu — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 13, 2026

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικόλ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

Μια αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

Protests are intensifying in Albania over plans for a luxury resort project backed by Jared Kushner on the ecologically sensitive island of Sazan.



Demonstrators, environmental groups, and opposition activists have raised concerns about transparency, environmental impact, and… pic.twitter.com/812CoK6CMf — The Hindu (@the_hindu) June 13, 2026

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;».

Ακολουθούν φωτογραφίες από το Associated Press: