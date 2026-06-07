Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία να αποφύγει κινήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή της πορεία, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων για επενδυτικό σχέδιο στη νότια ακτογραμμή της χώρας, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι κινητοποιήσεις συμπλήρωσαν επτά συνεχόμενες ημέρες, με τους διαδηλωτές να ζητούν την ακύρωση του σχεδίου για πολυτελές θέρετρο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι απειλεί προστατευόμενη περιοχή όπου ζουν φλαμίνγκο, φώκιες και υπάρχουν σημεία ωοτοκίας χελωνών.

Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι το έργο μπορεί να φέρει την Αλβανία σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, θέτοντας σε κίνδυνο το κλείσιμο του Κεφαλαίου 27 για το περιβάλλον στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

«Η Αλβανία θα πρέπει να απέχει από ενέργειες που υπονομεύουν την εκπλήρωση των κριτηρίων ολοκλήρωσης και αναμένουμε άμεσες ενέργειες από τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο POLITICO.

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η χώρα οφείλει να εναρμονιστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, ζητώντας παράλληλα την ανάκληση αλλαγών στον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές και την κατάργηση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Σόφιαν Τζαουπάι, ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι οι εργασίες έχουν προσωρινά ανασταλεί και θα πραγματοποιηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Οι κινητοποιήσεις, που έχουν ονομαστεί «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο, με αιτήματα ακόμη και για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Παράλληλα, η αλβανική εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) διερευνά αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης.

Ο Ράμα, μιλώντας πρόσφατα στο POLITICO, υποστήριξε ότι η υπόθεση λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα επειδή εμπλέκεται ο Κούσνερ, ενώ Αλβανοί διαδηλωτές σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και στις ΗΠΑ ζητούν την ακύρωση του έργου.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Αλβανία στοχεύει στην ένταξη στην ΕΕ έως το 2030, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές του 2024 στον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές άνοιξαν τον δρόμο για επενδύσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως η περιοχή Βιόσα-Νάρτα όπου σχεδιάζεται το έργο.