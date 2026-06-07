Το σχέδιο για την οικοδόμηση ενός υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται άμεσα με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, έχει προκαλέσει ισχυρό κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας στην Αλβανία. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους στα Τίρανα, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από την έναρξη των κινητοποιήσεων, με προορισμό το κυβερνητικό μέγαρο.

Οι συμμετέχοντες, κρατώντας εθνικά σύμβολα και πανό με συνθήματα, στράφηκαν κατά της αμερικανικής παρουσίας αλλά και της εγχώριας πολιτικής ηγεσίας.

Χαρακτηριστικά, στα πλακάτ, πολλά εκ των οποίων έφεραν την υπογραφή «Gen Z», αναγράφονταν οι φράσεις:

«Ιβάνκα γύρνα σπίτι σου»

Σε άλλα σημεία των διαδηλώσεων, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το σύνθημα:

«Η Αλβανία δεν πωλείται»

Η απάντηση Ράμα και οι κατηγορίες για ξένο δάκτυλο

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται ευθέως κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο οι πολίτες εγκαλούν για προνομιακή μεταχείριση των ξένων ομίλων εις βάρος του δημόσιου πλούτου, ζητώντας παράλληλα την παραίτησή του.

Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει το ενδεχόμενο ακύρωσης του έργου των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας αιχμές για υποκίνηση των αντιδράσεων από εξωτερικούς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας:

«δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η τελική έγκριση δεν έχει δοθεί ακόμη, συμπληρώνοντας ότι:

«οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού»

Protesters, with a poster depicting Prime Minister Edi Rama, take part in a rally in Tirana, Saturday, June 6, 2026, against the construction of a massive coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump at Narta lagoon area, western Albania. (AP Photo/Hameraldi Agolli)

Ξεσήκωμα των οικολόγων στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα

Η ένταση μεταφέρθηκε και 150 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, στην παραθαλάσσια ζώνη όπου επιχειρείται η έναρξη των εργασιών. Εκατοντάδες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, κρατώντας φουσκωτά φλαμίνγκο, τα οποία αποτελούν το σύμβολό τους, και απαιτώντας την άμεση παύση των ενεργειών.

Η Εμιλιόνα Πούγια, στέλεχος του χρηματοοικονομικού κλάδου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, δηλώνοντας:

«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη σημασία του υδροβιότοπου, ο οποίος φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πτηνών.

Η Ντενίσα Κάζα, εκπρόσωπος της αλβανικής περιβαλλοντικής ένωσης PPNEA, έδωσε το στίγμα της κριτικής που ασκείται γύρω από την επένδυση όπου εμπλέκεται η Ιβάνκα Τραμπ:

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης»

Η ίδια κατέληξε επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».

Σημειώνεται ότι στο σημείο του εργοταξίου είχαν σημειωθεί συγκρούσεις στα τέλη Μαΐου, όταν τοποθετήθηκαν περιφράξεις οι οποίες απομακρύνθηκαν μετά την άμεση κινητοποίηση των πολιτών μέσω διαδικτύου.