«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα όταν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογενείας Τραμπ στις νοτιοδυτικές ακτές της Αλβανίας.

«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο», διαβεβαίωσε ο Εντι Ράμα που βρίσκεται στο Μαυροβούνιο για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».

«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Κατ’αρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει», είπε ο αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».