Το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, με νέους σχηματισμούς να διεκδικούν κοινοβουλευτικό χώρο, με τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη να καταθέτει τις εκτιμήσεις του για τις επόμενες εκλογές, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η χώρα δύσκολα θα οδηγηθεί σε κάλπες πριν από τον Απρίλιο του 2027, ενώ σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.

«Αυτό σήμανε το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που άνοιξε τη συζήτηση για πολιτική στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κίνηση ανέδειξε τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει το κόμμα.

«Το πιο τρελό απ’ όλα είναι αυτό που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ (στην Κεντρική Επιτροπή). Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τον Τσίπρα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, είπαν ότι εμείς παραδίδουμε το κόμμα στον Τσίπρα και εκείνος απάντησε ”δεν σας θέλω”. Αυτό σήμανε και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους. Φαίνεται ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα».

Νέο δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο πολιτικός αναλυτής στάθηκε ιδιαίτερα στις δημοσκοπικές επιδόσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφει ισχυρή δυναμική ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Κατά την άποψή του, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο μόνος πολιτικός που θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Στη μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, η αναμέτρηση έχει κερδηθεί από τα αποδυτήρια. Άρα μένει να δούμε τη νέα κόντρα που διαμορφώνεται. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης βρίσκεται κάτω από μονοψήφιο ποσοστό, ενώ ο Τσίπρας τουλάχιστον είναι υψηλότερα», ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης.

Τα «καρφιά» για τις έξι ήττες του Τσίπρα

Σχολιάζοντας παράλληλα την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αναφορές για τα διπλώματα οδήγησης, άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

«Αν αυτός που τον νίκησε έξι φορές «δεν κάνει ούτε για πατίνι», τότε ο ίδιος γιατί κάνει; Μαθαίνεις από μία αποτυχία, από μία δεύτερη [….] Εδώ μιλάμε για έξι ήττες. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Το αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παίζεται», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το μπόνους εδρών, μπορεί να δούμε κυβέρνηση μειοψηφίας».

Η εκτίμηση για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι πλέον το σχετικό σενάριο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

«Δυστυχώς φαίνεται ότι θα το κάνει. Εγώ μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι δεν θα το έκανε, γιατί δεν έβρισκε χρηματοδότες. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε. Το μέγιστο που είχε πετύχει η «Πολιτική Άνοιξη» ήταν 4,88%. Τότε ήταν νεότερος, πιο δραστήριος και δεν τον είχαμε γνωρίσει όσο σήμερα. Με 4% πώς θα κυβερνήσει; Δεν είναι ξεφτίλα για έναν άνθρωπο που υπήρξε πρωθυπουργός να πάρει 4% ή 5%; Αν ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα πέσει κάτω από το 3%».

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Ο κ. Δρυμιώτης τοποθετήθηκε επίσης για τη Μαρία Καρυστιανού και τη δημόσια παρουσία της το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις της δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Η κυρία Καρυστιανού πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Τώρα έγινε viral το να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πριν πάμε σε διαπραγμάτευση. Κι εγώ έχω τη βούληση να γίνω ο Μπραντ Πιτ, μπορώ να γίνω; Και ο Κασσελάκης έκανε νούμερα όταν πρωτοβγήκε. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται πολιτικά, ας περιμένουμε λίγο ακόμη».

Η αιχμή για το νέο κόμμα

Κλείνοντας, εξέφρασε τη διαφωνία του ακόμη και με την ονομασία του νέου πολιτικού φορέα, θεωρώντας ότι εκπέμπει λάθος μήνυμα για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα.

«Εμένα με ενοχλεί ο τίτλος του κόμματος ”Ελπίδα για τη Δημοκρατία”. Δεν έχουμε δημοκρατία, ρε παιδιά;», κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.