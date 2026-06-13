Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω των social media την ήττα του Παναθηναϊκού με 89-85 από τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι που έκρινε το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να κάνουν το break στο ΣΕΦ και να στεφθούν πρωταθλητές, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να συγχαίρει τους παίκτες της ομάδας του και να ρίχνει τα καρφιά του για τη διαιτησία, ανεβάζοντας story στο Instagram, όπου έγραψε τα εξής…

«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι Πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

Καταφέραμε τελικά, ακόμα και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι Πρωταθλητές.

Μπράβο».