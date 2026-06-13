Σε έξαλλη κατάσταση ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 89-85 από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των «πράσινων» και χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» και ο -συμπατριώτης του- σέντερ των «ερυθρόλευκων» αποβλήθηκαν ενώ απέμεναν 3:17 για το τέλος της τρίτης περιόδου και η συνέχεια, όπως τονίζουν στο «τριφύλλι», δόθηκε μετά τη λήξη του ματς.

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ; Τι κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι ντροπή!», είπε έξαλλος στην κάμερα της ΕΡΤ ο Αταμάν, ο οποίος νωρίτερα είχε τονίσει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Ήταν εξαιρετικοί τελικοί, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι περήφανος για αυτούς, τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά.

Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο ματς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δε θα μιλάει όμως για αυτό σε λίγους μήνες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Μετά τη σεζόν αυτή θα πρέπει να είναι περήφανοι για τους παίκτες μας».