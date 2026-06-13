Ο Κέντρικ Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποβλήθηκε με 3:17 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου, στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Όλα άρχισαν όταν ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» χρεώθηκε με φάουλ σε μια φάση με τον Σάσα Βεζένκοβ και ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» τον πλησίασε και άρχισαν να λένε διάφορα μεταξύ τους.

Το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο και τελικά οι Ναν και Τζόουνς ήρθαν πολύ κοντά, με τον πρώτο να κάνει κίνηση με το κεφάλι και τον δεύτερο να σπρώχνει τον αντίπαλό του πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Η κατάσταση τελικά δεν ξέφυγε καθώς επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και από τις δύο πλευρές, με τους διαιτητές να αποφασίζουν τελικά την αποβολή τόσο του Ναν όσο και του Τζόουνς.