Αποζημίωση ύψους 173.000 ευρώ έδωσαν σε θύμα τους οι Ρομά με το ελικοδρόμιο που κατηγορούνται για απάτες, αποκάλυψε επιχειρηματίας από τη Μύκονο.

Η επιχειρηματίας, Άντζελα Γρυπάρη, συγγενής του ατόμου που αποζημιώθηκε, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων, ζήτησαν να υπογράψει ότι δεν εξαπατήθηκε, αλλά πως παρερμήνευσε την κατάσταση.

«Ο δικός μου συγγενής αποζημιώθηκε πλήρως από τη σπείρα. Η πλήρης αποζημίωση του συγγενή μου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν την εκλαμβάνω ως πλήρη δικαίωση. Το ξεκαθαρίζω, αυτό δεν αναιρεί όσα συνέβησαν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ζήτησαν την απόσυρση των εγκλίσεων. Σε πρώτη φάση ζήτησαν να υπογράψει ο συγγενής μου ότι δεν συνέβησαν τα γεγονότα και ότι δεν κατάλαβε καλά. Αυτό δεν το συμφώνησε να το κάνει, απλά υπέγραψε την απόσυρση των εγκλίσεων μιας και αποζημιώθηκε πλήρως. Έτσι ορίζει ο νόμος μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.