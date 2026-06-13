Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει παίκτες της εθνικής Τουρκίας να καπνίζουν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου, λίγες ώρες πριν το πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο την Αυστραλία.

Η Τουρκία επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε τερματίσει μάλιστα στην 3η θέση, με αποτέλεσμα στη γειτονική χώρα ο ενθουσιασμός να είναι διάχυτος και άπαντες περιμένουν μια καλή πορεία.

Λίγες ώρες, όμως, πριν το πρώτο παιχνίδι των Τούρκων, όπου αντίπαλός τους θα είναι η Αυστραλία, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έχει ως συνέπεια να υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις από ΜΜΕ και φιλάθλους, καθώς παίκτες εμφανίζονται να καπνίζουν σε μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο οποίο κατέλυσε η αποστολή.

Για την ακρίβεια, ο Τσαγκλάρ Σογιοντσού είναι αυτός που καπνίζει αλλά ήταν μαζί του και δύο συμπαίκτες του, τα πρόσωπα των οποίω δεν φαίνονται, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες στα social media.