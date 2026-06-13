Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει παίκτες της εθνικής Τουρκίας να καπνίζουν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου, λίγες ώρες πριν το πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο την Αυστραλία.
Η Τουρκία επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε τερματίσει μάλιστα στην 3η θέση, με αποτέλεσμα στη γειτονική χώρα ο ενθουσιασμός να είναι διάχυτος και άπαντες περιμένουν μια καλή πορεία.
Λίγες ώρες, όμως, πριν το πρώτο παιχνίδι των Τούρκων, όπου αντίπαλός τους θα είναι η Αυστραλία, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έχει ως συνέπεια να υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις από ΜΜΕ και φιλάθλους, καθώς παίκτες εμφανίζονται να καπνίζουν σε μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο οποίο κατέλυσε η αποστολή.
Για την ακρίβεια, ο Τσαγκλάρ Σογιοντσού είναι αυτός που καπνίζει αλλά ήταν μαζί του και δύο συμπαίκτες του, τα πρόσωπα των οποίω δεν φαίνονται, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες στα social media.
According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking.— Turk Scout (@ScouTurk) June 13, 2026
Some say it was a joint, others say cigarettes.
Unbelievable.
You already don’t deserve to be at the National Team and now you smoke.🤨 pic.twitter.com/LxF8dcjUEz