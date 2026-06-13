Η κατάσταση ξέφυγε μετά τη λήξη του 5ου τελικού της Stoiximan Basket League, καθώς δεν υπήρξε μόνο το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν αλλά και η σύρραξη των παικτών του Παναθηναϊκού με τα ΜΑΤ στον χώρο των αποδυτηρίων.

Ο 5ος τελικός, το παιχνίδι που έκρινε το πρωτάθλημα, ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν τη νίκη και την κατάσταση να ξεφεύγει στη συνέχεια στα αποδυτήρια.

Αρχικά είχαμε το επεισόδιο ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Ναν και στη συνέχεια υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και τις δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού καθώς επικρατούσε τεράστιος εκνευρισμός, τα ΜΑΤ δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο και το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, μέχρι να αποκατασταθεί, τελικά, η τάξη.