Με αφορμή την καλοκαιρινή της περιοδεία, η Μαρία Κίτσου συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε από καρδιάς στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις δύσκολες ψυχολογικές τις μεταπτώσεις αλλά και στην επιλογή να μιλήσει δημόσια γι’ αυτές.

Ειδικότερα, η Μαρία Κίτσου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι μεγάλη ευλογία να βρίσκομαι σε προετοιμασία κωμωδίας. Βοηθάει πάρα πολύ. Γυρίζω δηλαδή από την πρόβα και είμαι χαρούμενη, ανεβαίνω στη σκηνή και δεν λέω “ως Παναγία μου, τώρα, η σειρά μου”. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να κάνουμε παρέα, να βγούμε έξω, να κάνω μπάνιο στην πισίνα, πράγματα που δεν έκανα ποτέ. Δηλαδή μ’ έχει βγάλει, μου έχει δώσει από την θλίψη, από την όποια κατάθλιψη τελοσπάντων. Αν και δόξα τω Θεώ είμαι καλά».

«Δεν μετάνιωσα που μίλησα δημόσια γι’ αυτά τα πράγματα γιατί, ευτυχώς, δεν έλαβα αρνητικά σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων που είτε έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει απ’ αυτές είτε, δυστυχώς, άλλοι που παλεύουν μ’ αυτές. Ακόμα και στο “Να με λες μαμά” είχα πολλά μηνύματα, από ανθρώπους που βρέθηκαν με οικογένειες που ήταν καλές αλλά και από άλλους που έπρεπε δυστυχώς να το ζήσουν όλο μέχρι το τέλος».

«Πήρα όμως μόνο καλά μηνύματα συμπαράστασης και ότι έδωσα θάρρος, ότι βλέπουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία των social media δεν είναι η αλήθεια» συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρία Κίτσου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο μαγκαζίνο του Alpha.