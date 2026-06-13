Η ελληνική κοινότητα στην Πολωνία αποκτά πλέον επίσημα καθεστώς εθνικής μειονότητας, έπειτα από την υπογραφή σχετικής νομοθετικής τροποποίησης από τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Karol Nawrocki.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαρσοβία, στις 11 Ιουνίου 2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης του νόμου που αφορά τις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες και τις περιφερειακές γλώσσες, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινότητα να εντάσσεται πλέον επίσημα στις αναγνωρισμένες εθνικές μειονότητες της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τους Έλληνες τη δέκατη αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα στην Πολωνία και δημιουργεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων.

Τι προβλέπει το νέο καθεστώς για τους Έλληνες στην Πολωνία

Με την εφαρμογή του νέου νόμου, οι ελληνικοί σύλλογοι και φορείς αποκτούν πρόσβαση σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η στήριξη πολιτιστικών δράσεων και δομών, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, φεστιβάλ και μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με την ελληνική παρουσία στη χώρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκπαίδευση. Το πολωνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού για μαθητές ελληνικής καταγωγής.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της παραδοσιακής ελληνικής γραφής στα προσωπικά στοιχεία των μελών της κοινότητας σε επίσημα έγγραφα, όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Πολιτική εκπροσώπηση και ιστορική αναγνώριση

Η αναγνώριση ως εθνικής μειονότητας συνοδεύεται και από ειδικές πολιτικές προβλέψεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξαίρεση των εκλογικών επιτροπών της ελληνικής κοινότητας από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για την πολωνική Βουλή (Sejm), όπως ισχύει και για άλλες αναγνωρισμένες μειονότητες.

Στην ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία ευχαρίστησε τα θεσμικά όργανα της Πολωνίας για την απόφαση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κάτω Βουλή, τη Γερουσία και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή της ίδιας της ελληνικής κοινότητας και της διασποράς, σημειώνοντας ότι οι πολυετείς προσπάθειες των μελών της συνέβαλαν στην επίτευξη της αναγνώρισης.

Η νομοθετική τροποποίηση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πολωνίας.