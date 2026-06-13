Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη δράση της συμμορίας ανηλίκων που εξαρθρώθηκε στα βόρεια προάστια, καθώς η υπόθεσή τους περιλαμβάνει και απόπειρα κατά της ζωής αστυνομικού.

Σύμφωνα με το Mega, λίγους μήνες πριν αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν έναν από τους κατηγορούμενους, με εκείνον να αναπτύσσει ταχύτητα και να εμβολίζει περιπολικό με το Ι.Χ. του.

Στη συνέχεια για να διαφύγει δεν δίστασε να πατήσει αστυνομικό και μάλιστα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Το Mega ανέφερε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και θα εξεταστεί ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κατηγορίες για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στόχος μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι διακινητές προσέγγιζαν συστηματικά ανήλικους μαθητές, επιχειρώντας να τους εντάξουν στο κύκλωμα ή να τους μετατρέψουν σε πελάτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν σε σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά προαύλια, αναζητώντας νέους αγοραστές.

Σε μία από τις συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε μαθητή της Α’ Γυμνασίου που φέρεται να προσεγγίστηκε για να συμμετάσχει στη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση πώλησης κοκαΐνης σε 14χρονη μαθήτρια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη διείσδυση των κυκλωμάτων σε νεαρές ηλικίες.