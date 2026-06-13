Ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, συνελήφθη έπειτα από μήνυση εργαζομένης του δήμου για εξύβριση και απειλή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εργαζομένη είναι προϊσταμένη της υπηρεσίας οικονομικών του Δήμου και κατέθεσε μήνυση την Παρασκευή μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης για την έγκριση του προϋπολογισμού με υπηρεσιακά στελέχη.

Ο δήμαρχος Γρεβενών, σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, υποστήριξε:

«Υπήρξα αυστηρός προς την προϊσταμένη των οικονομικών, όμως δεν υπήρχε ούτε απειλή, ούτε χειροδικία, ούτε ύβρις σε βάρος της. Η κυρία αυτή πήγε στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει ότι την αντιμετώπισα με κάποιο βίαιο τρόπο».