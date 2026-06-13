Η Τουρκία προχωρά σε ακόμη μία απίστευτη αναθεώρηση της ιστορίας, καθώς αυτή τη φορά οικειοποιείται τον Όμηρο και την ιστορία της αρχαίας Τροίας, που ουδεμία σχέση έχει με τους μεταγενέστερους πληθυσμούς που εγκαταστάθηκαν στην Ασία.

Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει έκθεση στο Κολοσσαίο της Ρώμης με τίτλο «Τροία και Ρώμη» και παραθέτει 221 αρχαιοελληνικά ευρήματα από 21 μουσεία της, σύμφωνα με το Star.

Με όχημα την έκθεση, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της, ώστε να συνδεθεί με τους αρχαίους πολιτισμούς, αλλά και την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι ο Όμηρος λεγόταν Ομάρ από την Ανατολία.

«Πρώτος στόχος μας είναι να προβάλλουμε τον πολιτισμό της χώρας μας και τη χώρα μας στην ίδια την χώρα της προέλευσης των επισκεπτών. Το να προβάλεις την Τροία ακριβώς σε αυτή την περιοχή έχει μια ξεχωριστή σημασία. Την προβάλεις σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι κατά καιρούς διάφοροι Τούρκοι εθνικιστές έχουν προσπαθήσει να οικειοποιηθούν διάφορους πολιτισμούς, που είτε κατέκτησαν οι Οθωμανοί, είτε συνυπήρξαν μαζί τους.

Παραδείγματος χάριν, έχουν παρουσιάσει ως Τούρκους διάφορους γνωστούς Κούρδους, όπως τον Σαλαντίν των Σταυροφοριών, ενώ έχουν χαρακτηρίσει τουρκική κληρονομιά τον περσικό πολιτισμό, ειδικά εκείνον που αναπτύχθηκε μετά την πτώση της Ρώμης και πριν την έλευση των Σελτζούκων.

Επίσης, έχουν χαρακτηρίσει Τούρκους διάφορα μογγολικά φύλα που μπορεί να σχετίζονταν με τις τουρκικές νομαδικές φυλές της Ασίας, αλλά δεν ήταν το ίδιο.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι οι υπαινιγμοί του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από χρόνια, όπου άφηνε να εννοηθεί ότι η αμερικανική ήπειρος ανακαλύφθηκε από Τούρκους εξερευνητές, καιρό πριν φτάσουν οι Βίκινγκς και μετέπειτα ο Κολόμβος.