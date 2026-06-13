Σαν σήμερα το 1934 o Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι συναντώνται για πρώτη φορά στη Βενετία. Κι ενώ η Ιστορία παρουσιάζει τους δικτάτορες του Άξονα, ως ένα «ατσάλινο μέτωπο», στην πραγματικότητα η πρώτη τους συνάντηση χαρακτηρίστηκε από βαθιά δυσπιστία, εγωισμό και αντιπάθεια. Ο Μουσολίνι μάλιστα τον αποκάλεσε την επόμενη μέρα «μικρή ανόητη μαϊμού».

Το 1934, ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν ήδη πάνω από μια δεκαετία στην εξουσία και θεωρούσε τον εαυτό του τον «μεγάλο δάσκαλο» του ευρωπαϊκού φασισμού. Ο Χίτλερ, που είχε αναλάβει την καγκελαρία μόλις έναν χρόνο πριν, έβλεπε αρχικά τον Ιταλό δικτάτορα ως πρότυπο.

Όταν όμως ο Χίτλερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βενετίας, η οπτική αντίθεση ήταν σχεδόν κωμική: Ο Μουσολίνι εμφανίστηκε με πλήρη, αστραφτερή στρατιωτική στολή, γεμάτος παράσημα και εκπέμποντας τον αέρα του απόλυτου ηγέτη.

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Ο Χίτλερ πάλι, έφτασε φορώντας ένα πολιτικό κοστούμι, μια καφέ καμπαρντίνα και ένα μαλακό καπέλο, τα οποία δεν του ταίριαζαν καθόλου. Ο Μουσολίνι και η συνοδεία του, που είχαν εμμονή με τη στρατιωτική μεγαλοπρέπεια, τα παράσημα και τις κομψές στολές, σοκαρίστηκαν από την «επαρχιώτικη» και άκομψη εμφάνιση του Γερμανού καγκελάριου και μάλιστα είπαν πως «Μοιάζει με σοβατζή που φοράει τα καλά του», ένα σχόλιο που ήθελε να ειρωνευτεί το παρελθόν του Χίτλερ στη Βιέννη, όπου προσπαθούσε να επιβιώσει ως ζωγράφος ενώ στην Ιταλία κυκλοφορούσε η φήμη ότι ήταν απλός μπογιατζής.

Ο Μουσολίνι, μιλώντας στον βιογράφο του και σε στενούς συνεργάτες του, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Χίτλερ του φάνηκε «ένας μικρός, νευρικός άνθρωπος» που δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα ενός ισχυρού ηγέτη.

Η διήμερη συνάντηση εξελίχθηκε σε πανωλεθρία. Το κύριο σημείο τριβής ήταν η Αυστρία. Ο Χίτλερ ήθελε να την προσαρτήσει στη Γερμανία, ενώ ο Μουσολίνι τη θεωρούσε απαραίτητο «ενδιάμεσο κράτος» (buffer zone) για την ασφάλεια της Ιταλίας.

Αντί για διπλωματικό διάλογο, ο Μουσολίνι βρέθηκε αντιμέτωπος με τους γνωστούς, ατέρμονους μονολόγους του Χίτλερ. Ο Γερμανός καγκελάριος άρχισε να απαγγέλλει ολόκληρα αποσπάσματα από το βιβλίο του, Ο Αγών Μου, αναλύοντας τις θεωρίες του περί φυλετικής ανωτερότητας. Ο Μουσολίνι, που δεν μιλούσε καλά γερμανικά αλλά αρνήθηκε τη χρήση διερμηνέα για λόγους εγωισμού, βαρέθηκε θανάσιμα.

Η αντίδραση του «Ντούτσε» την επόμενη ημέρα της συνάντησης ήταν καταιγιστική. Σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον γαμπρό του, Γκαλεάτσο Τσιάνο, και άλλους στενούς του συνεργάτες, ο Μουσολίνι φέρεται να είπε:

«Είναι ένα άγριο και σκληρό πλάσμα… Μια μικρή, ανόητη μαϊμού».

Μάλιστα, ο Ιταλός δικτάτορας πρόσθεσε με περιφρόνηση ότι ο Χίτλερ ήταν «ένας λογοδιάρροος φανατικός» και ότι οι φυλετικές του θεωρίες περί Άριας φυλής ήταν απλώς «σκουπίδια».

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1777: Το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθετεί τη σημαία με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες, καθιερώνοντας το πρώτο εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών.

1789: Ο πατήρ Ελάιζα Κρέιγκ αποστάζει για πρώτη φορά ουίσκι από καλαμπόκι στην κομητεία Μπέρμπον του Κεντάκι. Από εκεί παίρνει το όνομα το διάσημο Bourbon.

1789: Ο Βρετανός πλοίαρχος Γουίλιαμ Μπλάι και 18 άνδρες του, εκδιωγμένοι από το πλοίο «Μπάουντι», φτάνουν στο Τιμόρ διασχίζοντας 4.000 μίλια με μια ανοιχτή βάρκα – ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ναυτικής επιβίωσης.

1822: Ο Τσαρλς Μπάμπατζ παρουσιάζει για πρώτη φορά την ιδέα της διαφορικής μηχανής, που θεωρείται πρόδρομος του σύγχρονου υπολογιστή.

1905: Άγρια σύρραξη ξεσπά στο Άγιον Όρος, μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών για το ημερολογιακό ζήτημα, με 80 τραυματίες και ένταση που συγκλονίζει την Ορθόδοξη κοινότητα.

1905: Σημειώνεται ανταρσία στο θωρηκτό Ποτέμκιν, κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης ρωσικής επανάστασης – γεγονός-σύμβολο του ριζοσπαστισμού στην Τσαρική Ρωσία.

1925: Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα γιουχάρουν τον ισπανικό εθνικό ύμνο σε αγώνα προς τιμήν του δικτάτορα Πρίμο ντε Ριβέρα. Σε αντίποινα, το καθεστώς διατάσσει εξάμηνο κλείσιμο του γηπέδου – γεγονός που αποκτά συμβολικό χαρακτήρα στην καταλανική ταυτότητα.

1940: Το Παρίσι παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην πόλη, εγκαινιάζοντας 4 χρόνια κατοχής και σκοτεινής ιστορίας για τη Γαλλία.

1962: Ιδρύεται στο Παρίσι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ESRO), ο οποίος αργότερα θα εξελιχθεί στον σημερινό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

1966: Το Βατικανό ανακοινώνει την κατάργηση του index librorum prohibitorum, του ιστορικού καταλόγου απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος ίσχυε από το 1557.

1967: Η Κίνα δοκιμάζει με επιτυχία την πρώτη της βόμβα υδρογόνου, επιβεβαιώνοντας την είσοδό της στο κλαμπ των πυρηνικών υπερδυνάμεων.

1980: Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου δίνει τον δεύτερο αγώνα της στο Euro 1980, αντιμετωπίζοντας την Τσεχοσλοβακία στο «Ολίμπικο» της Ρώμης. Ηττάται με 3-1, με τον Νίκο Αναστόπουλο να σημειώνει το πρώτο της γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

1982: Ολοκληρώνεται ο Πόλεμος των Φόκλαντς, με τις δυνάμεις της Αργεντινής να παραδίδονται άνευ όρων στους Βρετανούς στο Πορτ Στάνλεϊ.

1987: Η Εθνική Ελλάδας ανδρών στο μπάσκετ κατακτά για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 1987 τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τουρνουά διεξήχθη στην Ελλάδα, από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου, και ο τελικός εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό, με τον Νίκο Γκάλη να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Η νίκη απέναντι στην τότε κυρίαρχη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ άλλαξε τη θέση του αθλήματος στην Ελλάδα, εκτόξευσε τη δημοφιλία του και συνδέθηκε με την αρχή της «χρυσής εποχής» της Εθνικής, που καθιερώθηκε στη συλλογική μνήμη ως η «Επίσημη Αγαπημένη».

1991: Το ΚΚΕ αποχωρεί από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, πυροδοτώντας σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της ελληνικής Αριστεράς.

2008: Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου γνωρίζει ήττα με 1-0 από τη Ρωσία στον δεύτερο αγώνα του Euro 2008 και αποκλείεται πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

2023: Σημειώνεται το τραγικό ναυάγιο της Πύλου. Το αλιευτικό «Adriana», που μετέφερε εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ανατρέπεται και βυθίζεται σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πύλου, εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σκάφος επέβαιναν έως και περίπου 750 άνθρωποι. Διασώθηκαν 104, ανασύρθηκαν 82 νεκροί και εκατοντάδες παρέμειναν αγνοούμενοι, καθιστώντας το ναυάγιο μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες στη Μεσόγειο. Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή πίεση για πλήρη διερεύνηση των χειρισμών πριν από τη βύθιση, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιζώντες ζήτησαν λογοδοσία για τον ρόλο των ελληνικών αρχών, με το Λιμενικό να αρνείται παραλείψεις ή ευθύνη.

Γεννήσεις

1864 – Αλόις Αλτσχάιμερ, Γερμανός νευρολόγος και ψυχίατρος, γνωστός για την πρώτη επιστημονική περιγραφή της ασθένειας που φέρει το όνομά του – της νόσου Αλτσχάιμερ. Το 1906 παρουσίασε την περίπτωση της ασθενούς Άουγκουστε Ντέτερ, θεμελιώνοντας τη νευροεκφυλιστική κατεύθυνση της έρευνας για την άνοια και αλλάζοντας ριζικά την κατανόηση των ψυχικών διαταραχών.

1928 – Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, Αργεντινός γιατρός, επαναστάτης και θεωρητικός του μαρξισμού, εμβληματική μορφή της Κουβανικής Επανάστασης. Συμμετείχε καθοριστικά στην ανατροπή του Μπατίστα και έγινε διεθνές σύμβολο του αντάρτικου και της αντίστασης στον ιμπεριαλισμό. Δολοφονήθηκε στη Βολιβία το 1967, αφήνοντας πίσω του έναν παγκόσμιο μύθο.

1969 – Στέφι Γκραφ, Γερμανίδα αντισφαιρίστρια, μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του τένις. Κατέκτησε 22 τίτλους Grand Slam και το 1988 πέτυχε το μοναδικό Golden Slam, κερδίζοντας και τα τέσσερα Major τουρνουά και το Ολυμπιακό χρυσό την ίδια χρονιά. Ξεχώρισε για την εκρηκτική της ταχύτητα, τη σταθερότητα στο παιχνίδι και την αθλητική της συνέπεια, παραμένοντας Νο1 στον κόσμο για 377 εβδομάδες – ρεκόρ όλων των εποχών.

1991 – Κώστας Μανωλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής (κεντρικός αμυντικός), γεννήθηκε στη Νάξο. Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας (42 συμμετοχές), ξεχώρισε σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η Ρόμα (με 156 συμμετοχές και καθοριστικό γκολ εναντίον της Μπαρτσελόνα που οδήγησε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ 2018), η Νάπολι (με Κύπελλο 2020) και η Σαλερνιτάνα. Από το 2024 αγωνίζεται στον τοπικό ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ και έχει πετύχει εντυπωσιακή επίδοση, σκοράροντας 22 γκολ σε 23 ματς.

Θάνατοι

1904 – Νικηφόρος Λύτρας, Έλληνας ζωγράφος, από τους θεμελιωτές της νεοελληνικής ζωγραφικής και βασικός εκπρόσωπος της Σχολής του Μονάχου. Το έργο του εστίασε σε λαογραφικές σκηνές, προσωπογραφίες και ιστορικά θέματα, αποτυπώνοντας με ευαισθησία τη ζωή και τα ήθη του 19ου αιώνα. Υπήρξε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και επηρέασε βαθιά τις επόμενες γενιές Ελλήνων ζωγράφων.

1920 – Μαξ Βέμπερ, Γερμανός κοινωνιολόγος, φιλόσοφος και πολιτικός οικονομολόγος, από τους θεμελιωτές της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Το έργο του «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού» επηρέασε βαθιά την κατανόηση της σχέσης θρησκείας, εργασίας και οικονομίας, ενώ ανέπτυξε βασικές έννοιες όπως η «τυπική εξουσία» και η «γραφειοκρατία». Η σκέψη του παραμένει κεντρική σε πλήθος κοινωνικών επιστημών.

1995 – Ρόρι Γκάλαχερ, Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του blues rock, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του στην κιθάρα και την πάθος εμφάνισή του στη σκηνή. Το 1995 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών, αφήνοντας ως κληρονομιά μια πλούσια δισκογραφία και ισχυρή επιρροή σε επόμενες γενιές μουσικών.

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