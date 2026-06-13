Ο Θάνος Καλλίρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού και μίλησε για τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, τις μεγάλες επιτυχίες των 90s που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα, αλλά και τα συναισθήματα που του προκαλεί η διαχρονική αγάπη του κοινού..

Η παρουσιάστρια του Alpha υποδέχθηκε τον δημοφιλή τραγουδιστή με ιδιαίτερη θέρμη, τονίζοντας πως η πραγματική επιτυχία ενός καλλιτέχνη φαίνεται μέσα από τη διαχρονικότητα των τραγουδιών του.

«Για μένα, καλλιτέχνης, επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη όλων μας αυτά. Τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Θέλω να ξαναπαντρευτώ για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

«Καμιά φορά νιώθω πολύ περήφανος. Όταν τα βλέπω όλα αυτά στη σειρά, γιατί πραγματικά είναι πολλά. Είναι μια προίκα που δεν το σκεφτόμουν έτσι. Εγώ απλά, εμείς τότε φτιάχναμε με μεράκι δίσκους. Να φτιάξουμε έναν ωραίο δίσκο. Όχι ένα ωραίο τραγούδι να κάνει σουξέ, έναν ωραίο δίσκο. Η μουσική είναι μια απίστευτη αίσθηση. Είναι μια αίσθηση η οποία σου ξυπνάει πράγματα», επισήμανε ο Θάνος Καλλίρης.