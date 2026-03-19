Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι το Ισραήλ «αντέδρασε βίαια» και υποστήριξε ότι «δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ» στο συγκεκριμένο, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση του σχεδίου για το πλήγμα, ωστόσο προειδοποίησε πως, σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα South Pars με ισχύ και δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ή βιώσει ποτέ».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ «εξαιτίας της οργής για όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή αντέδρασε βίαια» πλήττοντας μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως South Pars στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι «ένα σχετικά μικρό τμήμα ολόκληρου του πεδίου επλήγη». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία γνώση για την επίθεση και ότι το Κατάρ δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε ενημέρωση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το Ιράν δεν είχε επίγνωση των σχετικών στοιχείων γύρω από το πλήγμα και στη συνέχεια προχώρησε σε επίθεση σε εγκατάσταση LNG του Κατάρ. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν θα υπάρξουν νέες ισραηλινές επιθέσεις στο South Pars, εκτός αν το Ιράν κινηθεί κατά του Κατάρ, προειδοποιώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη συναίνεση του Ισραήλ, θα προχωρήσουν σε συντριπτικό πλήγμα κατά ολόκληρου του κοιτάσματος.

Όπως τόνισε, δεν επιθυμεί την κλιμάκωση τέτοιας έντασης λόγω των μακροπρόθεσμων συνεπειών για το Ιράν, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα διστάσει να δώσει εντολή εφόσον υπάρξει νέα επίθεση στο LNG του Κατάρ.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται τη στιγμή που η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου έγιναν στόχος πυραυλικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με αποτέλεσμα «εκτεταμένες πυρκαγιές και σημαντικές επιπλέον ζημιές».