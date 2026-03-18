Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της καθώς ηττήθηκε ξανά από τη Βαλεφόλια, κέρδισε όμως το χειροκρότημα των οπαδών και τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ.

Μετά την ήττα με 3-2 στην Ιταλία, την περασμένη εβδομάδα, οι «πράσινες» πίστευαν στην ανατροπή, έχοντας και τη συμπαράσταση του κόσμου τους. Τελικά, όμως, λύγισαν από το άγχος και ηττήθηκαν ξανά, με 0-3 αυτή τη φορά, αποτυγχάνοντας να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Αυτό, όμως, δεν είχε καμία σημασία για τους φιλάθλους που αποθέωσαν την ομάδα μετά το τέλος του αγώνα, ενώ το ίδιο έκανε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media.

«Μόνο περηφάνια γι’ αυτήν την σπουδαία ομάδα και γι’ αυτόν τον υπέροχο κόσμο!, ήταν το μήνυμά της.