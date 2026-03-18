Το όνειρο της κατάκτησης του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου και συγκεκριμένα του Challenge Cup δεν έγινε πραγματικότητα από τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, καθώς ηττήθηκαν και στην Αθήνα, με 0-3 αυτή τη φορά, από τη Βαλεφόλια.

Η ήττα με 3-2 στον πρώτο τελικό, στην Ιταλία, έδινε καλές πιθανότητες στις «πράσινες» ενόψει της ρεβάνς, τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως τα ήθελαν, καθώς ήταν φανερό ότι αγχώθηκαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Το «τριφύλλι» έμεινε πίσω με 7-13 στο πρώτο σετ, κατάφερε να αντεπιτεθεί και να μειώσει σε 13-14, στη συνέχεια όμως δεν απέφυγε τα λάθη και τελικά οι φιλοξενούμενες έφτασαν στο 25-20 και έκαναν το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλύτερα και βρέθηκε ακόμη και στο +7, η Βαλεφόλια όμως δεν τα παράτησε και άρχισε σιγά-σιγά να μειώνει τη διαφορά, μέχρι που μετέτρεψε το σετ σε ντέρμπι και το πήρε με 25-27.

Έχοντας μείνει πίσω με 2-0, οι «πράσινες» έπρεπε να κάνουν πλέον μια πολύ μεγάλη ανατροπή και φάνηκε ότι δεν είχαν την κατάλληλη ψυχολογία, με συνέπεια να χάσουν με 16-25 και το τρίτο σετ και μαζί και τον δεύτερο τελικό.

Τα σετ: 20-25, 25-27, 16-25