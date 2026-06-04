Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού μιας σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό, σύμφωνα με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι «Ζβεζντά», ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί αύριο.

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας που θα κατασκευαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύνδεση Ρωσίας – Αλάσκας

Το σχέδιο αφορά μια υποθαλάσσια σήραγγα στον Βερίγγειο Πορθμό, η οποία θα μπορούσε θεωρητικά να συνδέσει τη ρωσική Άπω Ανατολή με την Αλάσκα.

Η ιδέα μιας τέτοιας σύνδεσης δεν είναι νέα, καθώς κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί προτάσεις για σιδηροδρομική ή οδική ένωση Ρωσίας και Βόρειας Αμερικής μέσω του Βερίγγειου Πορθμού.

Ο ίδιος ο Ντμίτριεφ είχε επαναφέρει το θέμα τους προηγούμενους μήνες, παρουσιάζοντάς το ως έργο μεγάλης γεωοικονομικής σημασίας και ως πιθανό σύμβολο συνεργασίας Ρωσίας – ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ

Πάντως, μέχρι στιγμής, η πληροφορία προέρχεται από τη ρωσική πλευρά και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον.

Επίσης, η διατύπωση του Ντμίτριεφ παραπέμπει σε συμφωνία για συνέχιση του σχεδιασμού και όχι σε τελική συμφωνία άμεσης κατασκευής.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η κίνηση θα έχει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα περίπλοκων σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν πρόκειται για πραγματική τεχνική και οικονομική πρωτοβουλία ή για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού στο πλαίσιο των νέων επαφών Ρωσίας – ΗΠΑ.