Σοβαρές ενστάσεις από το εμπορικό τμήμα του ALPHA συναντά η οικονομική μελέτη που εξετάζει τη διακοπή της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Γρηγόρης Μελάς στην εκπομπή «Πρωινό», η συγκεκριμένη έκθεση υποστηρίζει ότι το μαγκαζίνο δεν είναι οικονομικά συμφέρον για τον σταθμό, γεγονός που βάζει σε κίνδυνο την παρουσία του στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν, παρά τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των εσωτερικών διεργασιών, ο Γρηγόρης Μελάς ανέφερε επί λέξει:

«Αυτή η έρευνα βγήκε και δόθηκε και σε άλλα τμήματα του σταθμού, όπως το εμπορικό που φέρει μεγάλη αντίρρηση σε αυτό. Η οικονομική μελέτη αφορά στο κόψιμο μιας από τις πιο καλές εκπομπές, το “Καλύτερα δε γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο μελετούν εδώ και ενάμιση με δύο μήνες στον ALPHA. Η εκπομπή του κυρίου Μάνεση προς το παρόν παραμένει».

Το συγκεκριμένο πλάνο φαινόταν να έχει εγκαταλειφθεί προσωρινά, όμως το σκηνικό ανατράπηκε τις τελευταίες ημέρες.

«Μέχρι πριν από 10 μέρες η μελέτη αυτή ήταν να σκιστεί, αλλά επειδή μπήκε στη μέση και άλλος άνθρωπος από το κανάλι που μελετάνε κι άλλα πράγματα, αυτή τη στιγμή η απόφαση γέρνει στο να υλοποιηθεί», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Το «αγκάθι» του συμβολαίου και οι αλλαγές για τον Νίκο Μάνεση

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καταγράφονται στην έκθεση είναι ότι η Ναταλία Γερμανού δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο ALPHA θα πρέπει να την αμείβει κανονικά, ακόμη και αν η ίδια δεν αναλάβει κάποιο άλλο πρότζεκτ στην prime time ζώνη.

Την ίδια στιγμή, η μελέτη περιλαμβάνει και τη μετακίνηση της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σε αργότερη ώρα έναρξης. Η συγκεκριμένη παραγωγή θεωρείται πιο οικονομική, καθώς απασχολεί την υπάρχουσα βάρδια του δελτίου ειδήσεων και δεν απαιτεί τα πρόσθετα έξοδα μιας ψυχαγωγικής εκπομπής.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε νέα έρευνα για να διαπιστωθεί αν τα διαφημιστικά πακέτα του «Καλύτερα δε γίνεται» μπορούν να απορροφηθούν από την ενημερωτική εκπομπή του Μάνεση και τις βραδινές εκπομπές του σταθμού.

Σημειώνεται ότι οι συνεργάτες της παρουσιάστριας δεν είχαν καμία σχετική ενημέρωση, καθώς μέχρι πρότινος ο σχεδιασμός αφορούσε μόνο την ανανέωση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Έχω πάθει σοκ»: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα

Η αποκάλυψη του ρεπορτάζ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με τη λογική της συρρίκνωσης του ζωντανού προγράμματος.

«Έχω ανατριχιάσει. Μιλάμε για μια από τις πιο πετυχημένες παρουσιάστριες και τις πιο πετυχημένες ζώνες. Όταν τα κανάλια δεν βλέπουν πια καθόλου την απήχηση και την πορεία του παρουσιαστή και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η συρρίκνωση του ζωντανού προγράμματος… Έχω πάθει σοκ, ελπίζω να μην υλοποιηθεί. Δεν είναι μόνο τι νούμερα κάνεις, είναι η Ναταλία, έχεις και ένα brand μεγάλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.