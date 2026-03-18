Το Κουβέιτ συνέλαβε δέκα μαχητές που συνδέονται με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τρομοκρατικές» ενέργειες εναντίον κρίσιμων υποδομών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα συνδεόμενη με τη Χεζμπολάχ που συλλαμβάνεται στο Κουβέιτ μέσα στην ίδια εβδομάδα, καθώς οι χώρες του Κόλπου δέχονται καθημερινές ιρανικές επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον οποίο συμμετέχουν ομάδες υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

«Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας κατάφερε να αποτρέψει επιτυχώς ένα σχέδιο για τρομοκρατική ενέργεια που στόχευε κρίσιμες εγκαταστάσεις», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Δέκα πολίτες, μέλη τρομοκρατικής ομάδας που συνδέεται με την απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, συνελήφθησαν», προσθέτει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο με τα κατασχεθέντα αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν σημαίες της Χεζμπολάχ, μικρά drones και φωτογραφίες του εκλιπόντος Αγιουλάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν και του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

بيان (13) من وزارة الداخلية



بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد…..



تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن… pic.twitter.com/XlhGb5jm5B — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 18, 2026

Τη Δευτέρα, το κουβεϊτιανό υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει τη σύλληψη 16 ατόμων — 14 Κουβεϊτιανών και δύο Λιβανέζων — συνδεόμενων με τη Χεζμπολάχ, οι οποίοι φέρονταν να σχεδίαζαν «σχέδιο σαμποτάζ».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ομάδα είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει νέα μέλη και κατασχέθηκαν όπλα, drones και συσκευές επικοινωνίας με κώδικα Μορς.

Η Χεζμπολάχ διέψευσε ότι κάποιος από τα μέλη της περιλαμβανόταν στους 16 συλληφθέντες.