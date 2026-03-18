Ένας άνδρας σκοτώθηκε από φερόμενη πρόσκρουση συστάδας βομβών στο Moshav Adanim στο κεντρικό Ισραήλ, έπειτα από την τελευταία βαλλιστική επίθεση του Ιράν, σύμφωνα με τους πρώτους ανταποκριτές.

Η υπηρεσία Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε τον άνδρα, τον οποίο ταυτοποίησε ως 30χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο, μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη από θραύσματα. Λίγο αργότερα, οι διασώστες δήλωσαν τον θάνατό του.

Αρκετές φερόμενες προσκρούσεις συστάδων βομβών αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.