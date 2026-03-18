Ένας άνδρας σκοτώθηκε από φερόμενη πρόσκρουση συστάδας βομβών στο Moshav Adanim στο κεντρικό Ισραήλ, έπειτα από την τελευταία βαλλιστική επίθεση του Ιράν, σύμφωνα με τους πρώτους ανταποκριτές.

Η υπηρεσία Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε τον άνδρα, τον οποίο ταυτοποίησε ως 30χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο, μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη από θραύσματα. Λίγο αργότερα, οι διασώστες δήλωσαν τον θάνατό του.

CCTV footage shows the moment that a cluster munition from an Iranian medium-range ballistic missile struck a home tonight in the Jewish settlement of Neta in Southern Israel. pic.twitter.com/5KsHtoCXd4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Αρκετές φερόμενες προσκρούσεις συστάδων βομβών αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.