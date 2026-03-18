Η ένταση στην κουζίνα του MasterChef χτυπά κόκκινο απόψε, Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 21:00. Συνολικά 21 παίκτες καλούνται να υπερασπιστούν τις ποδιές τους, με την Κόκκινη μπριγάδα να παρατάσσει έντεκα μέλη έναντι των δέκα της Μπλε.

Το διακύβευμα της αποψινής αναμέτρησης

Η δοκιμασία στο Τεστ Δημιουργικότητας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε κατά μέτωπο μονομαχίες. Το σύστημα είναι απλό αλλά αμείλικτο: κάθε μέλος μιας μπριγάδας θα βρεθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο, διεκδικώντας τον πολύτιμο πόντο για την ομάδα του.

Η νίκη σε κάθε προσωπική μάχη δεν προσφέρει μόνο προβάδισμα στη συνολική βαθμολογία, αλλά λειτουργεί και ως «εισιτήριο» παραμονής. Ο νικητής κάθε μονομαχίας εξασφαλίζει την ασφάλειά του και απαλλάσσεται από τον κίνδυνο της αποχώρησης, αφήνοντας τον ηττημένο να αγωνιά για τη συνέχεια.