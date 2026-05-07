Η Πάχη Μεγάρων και η Τανάγρα αποτέλεσαν το σκηνικό για μια δυναμική επίδειξη ισχύος, με τις Ειδικές Δυνάμεις της Ελλάδας και της Γαλλίας να επιβεβαιώνουν το κορυφαίο επίπεδο συνεργασίας τους. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας μετά από πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Σενάρια μάχης και απόβαση στα Μέγαρα

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην περιοχή των Μεγάρων, όπου η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Με τη συμμετοχή γαλλικών τμημάτων, οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων εκτέλεσαν σενάρια που αναδεικνύουν τη στρατηγική συνοχή των δύο χωρών στο πεδίο. Οι δύο αρχηγοί παρακολούθησαν από κοντά τις ασκήσεις, οι οποίες κατέγραψαν την ετοιμότητα των μονάδων σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Σήμερα, η ατζέντα μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο «Παπάγου». Κατά την επίσημη υποδοχή και τη συνάντηση που ακολούθησε, οι κύριοι Χούπης και Μαντόν αντάλλαξαν απόψεις για:

Την ενδυνάμωση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας .

. Θέματα αμυντικής πολιτικής και κοινών γεωπολιτικών προκλήσεων.

Την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στα δύο επιτελεία.

Η «σκυτάλη» στην Τανάγρα και τα Rafale

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με έντονο επιχειρησιακό άρωμα στην 114 Πτέρυγα Μάχης. Εκεί, ο στρατηγός Μαντόν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, τα οποία αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Παράλληλα, η γαλλική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), επισφραγίζοντας τη σημασία της τεχνικής και βιομηχανικής υποστήριξης που συνοδεύει τη μεγάλη αμυντική συμφωνία των δύο κρατών.