Ένα πρωτοφανές υγειονομικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στο Άμστερνταμ, θέτοντας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τις αρχές δημόσιας υγείας, ενώ η είδηση ότι περίπου 60 επιβάτες μιας πτήσης της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση λόγω πιθανής έκθεσης στον χανταϊό, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Μια αεροσυνοδός της KLM βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση στο Άμστερνταμ, πυροδοτώντας φόβους ότι ένα ξέσπασμα του σπάνιου και θανατηφόρου χανταϊού μεταφέρθηκε από ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο των αερομεταφορών.



Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται το Άμστερνταμ με την είδηση του θανατηφόρου χανταιόυ να πλήττει τους αιθέρες αλλά και όλη την επικράτεια. Όλα ξεκίνησαν όταν μια 69χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο αεροσκάφος στις 25 Απριλίου, απεβίωσε λίγο μετά την αποβίβασή της σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι είχε προσβληθεί από τον επικίνδυνο ιό. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε εντός του αεροσκάφους για μόλις 45 λεπτά πριν απομακρυνθεί λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας της, ο χρόνος αυτός στάθηκε αρκετός για να σημάνει διεθνής συναγερμός.



Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται μια αεροσυνοδός της εταιρείας, η οποία ήρθε σε επαφή με την άτυχη γυναίκα. Η εργαζόμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σπίτι της στο Χάαρλεμ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άμστερνταμ, ενώ αναμένονται με κομμένη την ανάσα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Παράλληλα, περίπου δέκα άτομα που παρείχαν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα παρακολουθούνται ενεργά, ενώ άλλοι 50 επιβάτες που κάθονταν σε κοντινές σειρές έχουν λάβει οδηγίες για καθημερινή θερμομέτρηση.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσω του επικεφαλής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς ο χανταϊός έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το τελευταίο διάστημα. Αν και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, οι ολλανδικές αρχές δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα ιχνηλάτησης. Η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει έως και τις 60 ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι η αγωνία για τους επιβάτες και το πλήρωμα της μοιραίας πτήσης θα κρατήσει για αρκετό καιρό ακόμη, την ώρα που τρεις επιπλέον ύποπτες περιπτώσεις νοσηλεύονται σε ολλανδικά νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές υγείας (RIVM), η αεροσυνοδός παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και νοσηλεύεται κυρίως για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις.



Αν και η είδηση ακούγεται ανησυχητική, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι ευρωπαϊκές αρχές (ECDC) τονίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός, καθώς η μετάδοση απαιτεί πολύ στενή επαφή, σύμφωνα με το ολλανδικό rtl.nl

Δείτε το βίντεο: