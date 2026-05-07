Ανησυχία έχει προκαλέσει διεθνώς η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τις Αρχές πολλών χωρών να προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που αποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης της νόσου. Την ίδια στιγμή, αεροσυνοδός της ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ, καθώς παρουσίασε πιθανά συμπτώματα της λοίμωξης έπειτα από επαφή με επιβάτιδα που αργότερα κατέληξε.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους από χανταϊό. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και μία Γερμανίδα, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), συνολικά οκτώ άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν μολυνθεί.

Η ολλανδική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου είχε σταματήσει το πλοίο πριν διαπιστωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη πού βρίσκονται αρκετοί από αυτούς.

Ανάμεσα στους επιβάτες που αποβιβάστηκαν ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού που πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα ασθένησε στη συνέχεια και κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Η KLM ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μία επιβάτιδα απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Η γυναίκα πέθανε αργότερα.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την συγκεκριμένη πτήση», διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία. «Αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η KLM ανέφερε ότι οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει, «για προληπτικούς λόγους», να επικοινωνούν με όλους τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ολλανδικού τηλεοπτικού σταθμού RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που είχε έρθει σε επαφή με τη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού εμφάνισε ήπια πιθανά συμπτώματα χανταϊού.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Ολλανδίας δήλωσε ότι η αεροσυνοδός υποβάλλεται αυτή τη στιγμή στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει προσβληθεί από τον ιό.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν- Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης ήρθε σε επαφή με άτομο που νόσησε από χανταϊό, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει μέχρι στιγμής συμπτώματα.

Παράλληλα, ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ακόμη ένας στη Ζυρίχη, ενώ τρία ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με αεροασθενοφόρα που τα μετέφεραν στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί στους επιβεβαιωμένους ασθενείς είναι εκείνο των Άνδεων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Η εξέλιξη αυτή έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές υπηρεσίες διεθνώς.

Το ζευγάρι των Ολλανδών που κατέληξε είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στη Λατινική Αμερική. Βρίσκονταν στην περιοχή από τα τέλη Νοεμβρίου, επισκεπτόμενοι την Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψαν στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, προκειμένου να επιβιβαστούν στο MV Hondius την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός θεωρείται ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου 60 κρούσματα ετησίως. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω τρωκτικών, όταν άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αρουραίους ή ποντίκια, αλλά και με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων ζώων. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, η μόλυνση μπορεί να προκληθεί και μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, απ’ όπου απέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν τον ιό.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, περίπου 150 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στο MV Hondius, ωστόσο «κανένας από αυτούς δεν εμφανίζει συμπτώματα».

Έντρομοι οι κάτοικοι των Κανάριων Νήσων

Η άφιξη σε μερικές ημέρες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, φέρνει στον νου των κατοίκων των Κανάριων Νήσων μνήμες από την καραντίνα την εποχή της πανδημίας της Covid-19.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, αφού η Ισπανία αποδέχθηκε το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση της τοπικής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος των Κανάριων Νήσων ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη όπου επιβλήθηκε καραντίνα τις πρώτες ημέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορονοϊού. Περισσότεροι από 700 παραθεριστές είχαν αποκλειστεί σε ξενοδοχείο της Τενερίφης επί 14 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020, αφού οι αρχές έβαλαν τους ενοίκους του σε καραντίνα προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση της covid, εβδομάδες προτού εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι Κανάριες Νήσοι έχουν επηρεαστεί και από άλλες επιδημίες, όπως αυτή του Έμπολα το 2014, την ώρα που το αρχιπέλαγος βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του στον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές παραπονιούνται ότι έχουν αναλάβει μεγάλο βάρος των μεταναστευτικών ροών από τη δυτική Αφρική.

«Είμαστε μια κοινότητα η οποία ήταν ήδη αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά την προσφορά βοήθειας στους άλλους και τη διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό», σχολίασε η Μαργαρίτα Μαρία, μια 62χρονη κάτοικος του αρχιπελάγους. «Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια στα οποία θα μπορούσε να πάει το πλοίο», πρόσθεσε.

Η είδηση για την άφιξη του MV Hondius έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα επιβληθεί καραντίνα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Τενερίφης, δήλωσε μια νοσηλεύτρια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Θα είναι όπως με την covid (…) Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πρωτόκολλο του νησιού για τις μολυσματικές ασθένειες, αν τεθεί σε ισχύ, επηρεάζει τα σχολεία και τα κέντρα υγείας.

Κομισιόν: Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός»

Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι «χαμηλός», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εβα Χερντσίροβα αναφερόμενη στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του χανταΐου.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος η οποία δέχθηκε την ερώτηση μετά την πληροφορία ότι αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM ελέγχεται αφού ήρθε σε επαφή με την ολλανδή επιβάτιδα που αποβιβάσθηκε από το κρουαζιερόπλοιο και αργότερα πέθανε από τον χανταΐό σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.