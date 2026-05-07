Η άφιξη σε μερικές ημέρες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, φέρνει στον νου των κατοίκων των Κανάριων Νήσων μνήμες από την καραντίνα την εποχή της πανδημίας της Covid-19.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 150 άνθρωποι, αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, αφού η Ισπανία αποδέχθηκε το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση της τοπικής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος των Κανάριων Νήσων ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη όπου επιβλήθηκε καραντίνα τις πρώτες ημέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορονοϊού. Περισσότεροι από 700 παραθεριστές είχαν αποκλειστεί σε ξενοδοχείο της Τενερίφης επί 14 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020, αφού οι αρχές έβαλαν τους ενοίκους του σε καραντίνα προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση της covid, εβδομάδες προτού εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι Κανάριες Νήσοι έχουν επηρεαστεί και από άλλες επιδημίες, όπως αυτή του Έμπολα το 2014, την ώρα που το αρχιπέλαγος βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του στον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές παραπονιούνται ότι έχουν αναλάβει μεγάλο βάρος των μεταναστευτικών ροών από τη δυτική Αφρική.

«Είμαστε μια κοινότητα η οποία ήταν ήδη αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά την προσφορά βοήθειας στους άλλους και τη διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό», σχολίασε η Μαργαρίτα Μαρία, μια 62χρονη κάτοικος του αρχιπελάγους. «Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια στα οποία θα μπορούσε να πάει το πλοίο», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον χανταϊό παραμένει μικρός, εξηγώντας ότι το στέλεχος του ιού που έχει εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο μεταδίδεται μόνο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής.

Ωστόσο η είδηση για την άφιξη του MV Hondius έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα επιβληθεί καραντίνα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Τενερίφης, δήλωσε μια νοσηλεύτρια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Θα είναι όπως με την covid (…) Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πρωτόκολλο του νησιού για τις μολυσματικές ασθένειες, αν τεθεί σε ισχύ, επηρεάζει τα σχολεία και τα κέντρα υγείας.

Οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο δεν εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα διακομιστούν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα, τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία χθες Τετάρτη.

Ορισμένοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι το καθεστώς των Κανάριων Νήσων ως «ασφαλούς προορισμού» σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αναλαμβάνουν ευθύνες που άλλες τουριστικές περιοχές αποφεύγουν.

Η Μαδρίτη δεν έχει διευκρινίσει τι αναμένεται να προσφέρουν οι Αρχές του αρχιπελάγους, οι οποίες δυσκολεύονται να καθησυχάσουν την τουριστική βιομηχανία, όπως εξήγησε ο τοπικός αξιωματούχος υπεύθυνος για τον τουρισμό Λόπε Αλφόνσο.

Κάποιοι κάτοικοι ανησυχούν εξάλλου ότι το γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα στις Κανάριες Νήσους τον Ιούνιο. «Μπορείτε να φανταστείτε τον πάπα με χανταϊό; Αυτός είναι ένας τίτλος πρωτοσέλιδου που δεν θέλουμε», ανέφερε η κωμικός Ομάιρα Καθόρλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.