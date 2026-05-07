Το ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μετατράπηκε σε «οδύσσεια», καθώς το πλοίο με τους περίπου 150 επιβάτες είναι αντιμέτωπο με μία επιδημία χανταϊού. Σήμερα ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες ότι το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο MV Hondius.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός –από όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου– «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την κατάσταση των Αμερικανών ταξιδιωτών που βρίσκονται επί του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε η επιδημία χανταϊού, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Τρεις άνθρωποι –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος– έχουν πεθάνει από την επιδημία στο MV Hondius. Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ελβετός πολίτης, είναι ύποπτα ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια.

«Το υπουργείο Εξωτερικών ηγείται μιας συντονισμένης, συνολικής κυβερνητικής αντίδρασης, η οποία περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία με τους επιβάτες, διπλωματικό συντονισμό και συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς υγειονομικές αρχές», ανέφεραν τα CDC σε δήλωσή τους.

«Ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό είναι εξαιρετικά χαμηλός αυτή τη στιγμή», πρόσθεσαν τα CDC.

Άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ ήταν υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από τον ιό Hantavirus μετά την επιδημία στο MV Hondius, αν και κανένας δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου, ανέφερε νωρίτερα την Τετάρτη η εφημερίδα New York Times.

Το φως της δημοσιότητας είδε, εντωμεταξύ, ένα βίντεο που τραβήχτηκε από επιβάτη πάνω στο MV Hondius και δείχνει τον καπετάνιο να ανακοινώνει ότι ένας άνδρας που είχε πεθάνει εκεί απεβίωσε από «φυσικά αίτια». «Όποια προβλήματα υγείας και αν αντιμετώπιζε, ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαστε μολυσματικοί. Οπότε το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη», ακούγεται επίσης να λέει.

Η Oceanwide Expeditions, η εταιρεία που διαχειρίζεται το κρουαζιερόπλοιο, δήλωσε στο BBC ότι η πρώτη αναφορά για τον χανταϊό έγινε «μετά την αποβίβαση στη Σάντα Ελένα» και αναφέρει ότι «ενήργησε όπως αναφέραμε μέσω των δελτίων Τύπου μας» μετά την πρώτη διαπιστωμένη περίπτωση του χανταϊού στις 4 Μαΐου.